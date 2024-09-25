Сезон жалоб на холод в квартирах и на плохое освещение улиц открыт

В Карелии соцсети полнятся возмущением жителей республики на отсутствие тепла и на темноту в населенных пунктах Стало закономерностью, что отопительный сезон начинается с жалоб населения на холод в школах, садах, больницах.
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