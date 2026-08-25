⁉️Что делать, если в дни выборов вы будете не дома Командировка, отпуск, учеба или поездка не обязательно означают, что проголосовать на выборах в Госдуму не получится.
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⁉️Что делать, если в дни выборов вы будете не дома Командировка, отпуск, учеба или поездка не обязательно означают, что проголосовать на выборах в Госдуму не получится.
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