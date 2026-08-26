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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Людмила Рощина: «К ЧМ хотелось бы поработать над чистотой на брусьях и бревне, прибавить на вольных. Также очень хочу усилить прыжок, но пока не получается»

Российская гимнастка Людмила Рощина оценила выступление на чемпионате Европы и рассказала о подготовке к чемпионату мира.

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