Экс-сотрудник красноярского заксобрания раскритиковал нынешних депутатов

Краевому парламенту 23 апреля исполнилось 30 лет. По такому поводу бывший сотрудник его пресс-службы Илья Бобрик вспомнил, как за эти годы наш парламент растерял свою реальную силу, о которой знали даже за пределами региона, и какую роль в этом сыграл Александр Усс.