Пассажиры 13 рейсов не вылетят из Пулково вовремя в понедельник

В аэропорту Пулково 31 августа произошли изменения в расписании полетов. Задержаны рейсы в Красноярск, Самарканд, Минеральные Воды и Сочи.
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