Плющев заявил, что в вылете "Кэпиталз" из плей-офф НХЛ виноват не только Овечкин

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился размышлениями о степени вины российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в вылете команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадии четвертьфинальной серии Восточной конференции.
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