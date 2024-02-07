Вчера в Астрахани устранили 6 обрывов уличных электросетей

Аварийные бригады энергетиков продолжают дежурить и сейчас. По информации МКП «Горсвет» на территории Астрахани за прошлый день, когда действовал шквалистый ветер со скоростью 30-32 м/с, было устранено 6 обрывов уличных электросетей.