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Заканчивает работу выставка «Великие учителя» в калининградской Третьяковке

Заканчивает работу выставка «Великие учителя» в калининградской Третьяковке

Более 60 произведений живописи, графики и скульптуры из золотого фонда Третьяковской галереи представлены на выставке в Калиниграде.

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