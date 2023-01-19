В Соледаре практически полностью уничтожена 61-я бригада ВСУ, ранее без боя входившая в Херсон

В ноябре прошлого года российские силы оставили правобережье Днепра в Херсонской области. Теперь в Соледаре бойцами ЧВК «Вагнер» практически полностью уничтожена переброшенная туда с южного направления 61-я бригада ВСУ, ранее без боя входившая в Херсон.