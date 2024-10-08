В ЕС призвали приостановить помощь Грузии из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

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Группа членов Европарламента (ЕП) от Нидерландов Марике Элерс, Себастьян Штетелер и Ауке Зейлстра призвали приостановить выделение помощи Грузии из-за разрабатываемого в стране закона о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).