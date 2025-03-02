Юрист объяснила, как правильно оформить пенсию по старости и не потерять часть средств

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Для того чтобы пенсия была назначена в максимально короткий срок и в полном объеме, соответствующем закону и трудовому стажу, необходимо заранее предпринять несколько важных шагов.
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