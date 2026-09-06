Ле Пен обещает в случае победы на выборах полностью прекратить поддержку Украины

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» в случае победы своего кандидата на грядущих президентских выборах во Франции планирует полностью прекратить финансовую и логистическую поддержку Украины.
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Знаем мы ваши обещания. Вспомните Итальянку и пр. трампов.
Убьют её бандерофашисты.
обещать можно, выполнить нельзя. вся эта возня с как бы альтернативой неизбежно упрётся в стену владельцев "газет/пароходов", в тех, кто контролирует мiровое бабло, т.е. ровно в тот самый глобальный наднациональный частный капитал. по сути вопрос всё тот же, - "о возможности построения чего-то там в отдельно взятой стране", конкретно во Франции. Франция самодостаточна? - вопрос риторический, ответ очевиден всем, кто глянет на долг Франции и, что важно, кому... и нет в этом современном мiре реальной альтернативы тому частному печатному станку. нет! т.е. сменить потоки бабла на красивую жизнь в Париже не выйдет, так или иначе придётся тащить задницу к тем самым владельцам и ... договариваться, что можно, а что нельзя. это не про Троцкизм, это про наличие относительно здоровой и консолидированной альтернативы. её, к сожалению, нет. Россия в одно лицо не потянет. мы своих бывших еле тянем. как итог - без той самой альтернативы глобальному частному баблу к бабке не ходи...
да врёт она,как и все остальные...только каждый про своё...нет там друзей России....НЕТ!!!!!
Ле Пен не устраивает тех, кто наживается на войне и военных заказах.
После такого заявления, она точно, не победит...