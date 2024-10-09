Рогов: ВКС РФ авиабомбами ударили по линии обороны ВСУ в районе Орехова

Председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией!» Владимир Рогов в беседе с изданием РИА Новости заявил, что прошлой ночью авиация Вооруженных сил Российской Федерации нанесла удар по обороне боевиков ВСУ возле населенного пункта Орехово в Запорожской области.