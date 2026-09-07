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62ИНФО | Новости Рязани

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Начальника участка рязанского предприятия подозревают в коммерческом подкупе

Начальника участка рязанского предприятия подозревают в коммерческом подкупе

По данным следствия, в период с сентября 2023 года по июль 2025 года подозреваемый, занимая должность начальника участка предприятия, занимающегося производством черных и цветных металлов, получил от представителя другой компании порядка 300 тысяч рублей за содействие в заключении договора на приобретение инструментов и оборудования.

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