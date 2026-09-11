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Царьград

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Полный бак — роскошь: Петербург встал в километровые очереди. Что с бензином 11 сентября в Северной столице

Полный бак — роскошь: Петербург встал в километровые очереди. Что с бензином 11 сентября в Северной столице

"Полный бак" в Петербурге превратилась в труднодостижимую мечту. Город охватила новая волна топливного напряжения: водители тратят часы в ожидании, а заправки вводят строгие лимиты, чтобы хоть как-то растянуть скудные запасы АИ-95.

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