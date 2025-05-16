Новая экранизация повести братьев Стругацких: в Иране стартовали съёмки сериала "Трудно быть богом"

Съёмки новой экранизации повести братьев Стругацких "Трудно быть богом" стартовали в Иране.Новую экранизацию культовой повести братьев Стругацких "Трудно быть богом" можно будет увидеть на русском ТВ и цифровых сервисах.
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