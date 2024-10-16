Что происходит в Курской области и как меняется характер боёв?

Игорь Кузнецов Террористическая атака ВСУ на приграничные области РФ (это не атаки ДРГ для дестабилизации обстановки) привела к тому, что ВСУ стали агрессорами, а не обороняющимися от "агрессии" ВС РФ. Спешить с вытеснением не следует, просто нужно добивать личный состав и технику ВСУ на нашей территории, при этом минимизируя свои потери. Лучше здесь, без укреплений, в "чистом поле".

вд валерий двойнишников Это стало- разгильдяйство и бездарность власти. ... Кто ответит за убиты куровчан, сломанные судьбы? Бывший министр всехОборон? ...одно радует, что этого тувинского полководца от бюджетных денег отстегнули. Даже разваливший все и вся сЕРДЮКОВ СТОЛЬКО НЕ ВОРОВАЛ...подумаешь училища и десяток стратегических аэродромов угробил...