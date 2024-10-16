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Что происходит в Курской области и как меняется характер боёв?

Что происходит в Курской области и как меняется характер боёв?

Осень вступает в свои права — и противник, стянув несколько бригад со всех направлений и ослабив оборону в Донбассе, постепенно начинает осознавать фатальность своих действий в русском приграничье.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Террористическая атака ВСУ на приграничные области РФ (это не атаки ДРГ для дестабилизации обстановки) привела к тому, что ВСУ стали агрессорами, а не обороняющимися от &quot;агрессии&quot; ВС РФ. Спешить с вытеснением не следует, просто нужно добивать личный состав и технику ВСУ на нашей территории, при этом минимизируя свои потери. Лучше здесь, без укреплений, в &quot;чистом поле&quot;.
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Это стало- разгильдяйство и бездарность власти.  ... Кто ответит за убиты куровчан, сломанные судьбы? Бывший министр всехОборон?  ...одно радует, что этого тувинского полководца от бюджетных денег отстегнули. Даже разваливший все и вся  сЕРДЮКОВ СТОЛЬКО НЕ ВОРОВАЛ...подумаешь училища и десяток стратегических аэродромов угробил...
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4 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
В Курской области, много леса. Это не Донецкая и Луганская области, где больше всего то лесополосы и поля. Но скоро листва с деревьев опадет и пойдут дожди. Укронацикам тяжко придется. Да и Вы правы в том, что надо не давать ВСУ уходить и лучше добивать на месте или сразу в плен.
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4 час.

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