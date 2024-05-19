Евросоюз через 6 месяцев запретит ввозить животных из России и РБ без теста на бешенство

В скором времени страны ЕС ужесточат требования к ввозу животных из России и БелоруссииНовое правило будет действовать с 16 сентября 2024 года, пишет Delfi со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы.
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