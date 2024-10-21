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Регион 29

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Житель Мезени перевел телефонным аферистам порядка 240 тысяч рублей

На днях в межмуниципальное отделение МВД России «Мезенское» обратился 43-летний мужчина с заявлением о мошенничествеНа днях в межмуниципальное отделение МВД России «Мезенское» обратился 43-летний мужчина с заявлением о мошенничествеОн рассказал стражам порядка, что несколько дней назад ответил на звонок от неизвестного, который представился сотрудником компании оператора сотовой связи.

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