Куркума – мощнейшее средство для омоложения – 3 рецепта маски из куркумы, которые разгладят морщины.

Сoхpaняй себе, чтобы не потерять. В одном из древних языков (санскрит) слова, относящиеся к куркуме, означают, что она способна “Изгонять Червей из Тела”, “улучшать цвет и внешнее строение тела”, “кожа выглядит более чистой и ясной”, “красив, как звездное небо”.