Россиянам поднимут все виды пенсий в 2024 году

Россиянам с 1 января 2024 года повысят пенсии. Проиндексируют также пособия, материнский капитал и другие выплаты, пишет «Российская газета» со ссылкой на депутата Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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