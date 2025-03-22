Новости внутренней и внешней политики в России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий обратился к международному сообществу с призывом выступить с осуждением преступных действий Киева и наказать тех, кто лично пытал пленённый военнослужащих Армии России.