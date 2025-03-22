Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий обратился к международному сообществу с призывом выступить с осуждением преступных действий Киева и наказать тех, кто лично пытал пленённый военнослужащих Армии России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии