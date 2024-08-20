В Смоленске инвестиционные проекты бизнеса могут получить дополнительную финансовую поддержку

Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» объявляет о начале осеннего отбора инвестиционных проектов, с целью обеспечения льготного финансирования инвестпроектов с господдержкой или госучастием.
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