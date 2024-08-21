Роберта Дауни-младшего позвали на роль Доктора Дума год назад

Известному зрителям по роли Тони Старка/Железного человека в фильмах по комиксам Marvel актеру Роберту Дауни-младшему поступило предложение вернуться в Кинематографическую Вселенную Марвел, но на этот раз в образе Виктора фон Дума, также известного как Доктор Дум.
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