Роберта Дауни-младшего позвали на роль Доктора Дума год назад

Известному зрителям по роли Тони Старка/Железного человека в фильмах по комиксам Marvel актеру Роберту Дауни-младшему поступило предложение вернуться в Кинематографическую Вселенную Марвел, но на этот раз в образе Виктора фон Дума, также известного как Доктор Дум.