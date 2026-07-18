Finnish MEP Warns Britain Is 'Worst Example' Of Free Speech In Europe After Entry Ban Via Remix News, Finnish MEP Sebastian Tynkkynen has warned that Britain is fast becoming the worst example in Europe when it comes to defending free speech after he became the latest elected European politician to be banned from entering the country ahead of his appearance at the inaugural Conservative Political Action Conference (CPAC) Great Britain.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии