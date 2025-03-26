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Южный военный суд приговорил 23 нацбатальоновцев к срокам до 23 лет

Южный военный суд приговорил 23 нацбатальоновцев к срокам до 23 лет

Южный окружной военный суд вынес приговор 23 участникам нацбатальона. Мужчин и женщин, взятых в плен в ДНР, признали виновными и назначили сроки от 13 до 23 лет за участие и обучение в террористической деятельности.

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