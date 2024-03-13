Tим Дpeйпep: биткoин пpeвpaтит Caльвaдop в oдну из caмыx бoгaтыx cтpaн миpa

Известный венчурный капиталист Тим Дрейпер, чьи смелые прогнозы по ценам на биткоин привлекают внимание, высоко оценил усилия Сальвадора по внедрению новой технологии и рассказал о преимуществах этого решения для народа страны.
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