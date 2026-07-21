Украина будет счастлива в составе России как общенациональная житница и кузница, а европейский выбор, которым заморочили головы людям, привел к войне и не приблизил страну ни к Европейскому союзу (ЕС), ни к НАТО, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.