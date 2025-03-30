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Хуситы трижды атаковали американский авианосец за последние 24 часа

Хуситы трижды атаковали американский авианосец за последние 24 часа

www.globallookpress.com/Seaman Jack Hoppe/Keystone Press Agency Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" трижды атаковали американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в социальной сети X.

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