Поздравления с Днём страховщика 6 октября: короткие стихи и проза

День страховщика в России – профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к страхованию.
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