Иран начал демонстрировать сверхмалые подводные лодки типа Ghadir («Гадир») на фоне сообщений о минировании той части Ормузского пролива, которая находится под контролем КСИР.
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Иран начал демонстрировать сверхмалые подводные лодки типа Ghadir («Гадир») на фоне сообщений о минировании той части Ормузского пролива, которая находится под контролем КСИР.
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