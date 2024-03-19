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ГИБДД разрешила ездить без номеров 10 дней до постановки на учет авто

ГИБДД разрешила ездить без номеров 10 дней до постановки на учет авто

Российская Госавтоинспекция разрешила ездить автомобилям без номеров 10 дней до постановки на учет. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на письмо, выпущенное главой ГИБДД России Виктором Черниковым.

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