ГИБДД разрешила ездить без номеров 10 дней до постановки на учет авто

Российская Госавтоинспекция разрешила ездить автомобилям без номеров 10 дней до постановки на учет. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на письмо, выпущенное главой ГИБДД России Виктором Черниковым.
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