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Выставки в МАММ: май-июнь 2021

Выставки в МАММ: май-июнь 2021

Мультимедиа Арт Музей, Москва — один из ведущих российских музеев современного искусства и фотографии, в мае и июне представляет выставку стрит-фотографии Бориса Назаренко, выставку фотографа-документалиста и режиссера Лорен Гринфилд, выставку фотографа Эмми Америка, первую персональную  выставку фэшн-фотографа Юлии Майоровой, выставку легендарного американского фотографа Билла Каннингема и выставку современного швейцарско-грузинского художника Коки Рамишвили.

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