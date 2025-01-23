Евродепутаты призвали фон дер Ляйен защитить ЕС и Словакию в споре с Зеленским

Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление — социальная демократия") написали письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой защитить Словакию и Евросоюз в споре с Владимиром Зеленским по газу.
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