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Оливейра навестил Чечню и встретился с Чимаевым

Оливейра навестил Чечню и встретился с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра посетил Россию. Об этом стало известно из соцсетей бывшего чемпиона среднего веса UFC Хамзата Чимаева, который опубликовал совместное фото с Оливейрой.

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