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Депопуляция на марше: население Украины за год сократилось на 800 тысяч человек

Депопуляция на марше: население Украины за год сократилось на 800 тысяч человек По словам главы украинского Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, по итогам прошлого года население подконтрольных Киеву территорий по самым скромным оценкам сократилось на 800 тысяч человек.

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