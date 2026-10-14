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Аргументы и Факты

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Эксперт назвал причины отказа наемников ВСУ идти на штурм близ Волчанска

Эксперт назвал причины отказа наемников ВСУ идти на штурм близ Волчанска

Колумбийские наемники отказались идти на прорыв волчанского котла, поскольку не планировали участвовать в штурме территорий.

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