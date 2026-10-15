У Украины катастрофическая нехватка ракет для американской системы ПРО Patriot, что делает страну намного более уязвимой для российских баллистических ракет.
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