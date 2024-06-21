Салливан и Столтенберг обсудили вопросы устойчивости НАТО

Советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг обсудили вопросы устойчивости блока.
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