Это интересно 16 волшебных снимков Виктора Лягушкина, который снимает подводный мир Эти снимки заставляют поверить, что волшебный мир существует! Мы привыкли видеть мир на поверхности: наблюдать за красотой природы, архитектуры, жизнью людей.
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