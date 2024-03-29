Это интересно 16 волшебных снимков Виктора Лягушкина, который снимает подводный мир Эти снимки заставляют поверить, что волшебный мир существует! Мы привыкли видеть мир на поверхности: наблюдать за красотой природы, архитектуры, жизнью людей.