Самые невероятные случаи выживания в истории

Блин! Опять врагов в герои тянут. Что, нет и не было среди наших и круче и бесстрашнее???

Александр Рожков

Да не в том дело, что и у нас хватает своих героев. Не меряться же каждый раз крутизной. Здесь просто описаны интересные, уникальные случаи. Это познавательно. Те, кто писал эту статью, про нас и не слыхивали, как и мы про них.