Насколько прочно наше тело — а главное, каков запас прочности нашего духа? Практически каждый человек считает себя сильным.
Самые невероятные случаи выживания в истории
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Блин! Опять врагов в герои тянут. Что, нет и не было среди наших и круче и бесстрашнее???
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1 д.
Александр Рожков
Да не в том дело, что и у нас хватает своих героев. Не меряться же каждый раз крутизной. Здесь просто описаны интересные, уникальные случаи. Это познавательно. Те, кто писал эту статью, про нас и не слыхивали, как и мы про них.
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22 час.
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