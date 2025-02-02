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PubMed: сон под утяжеленным одеялом снижает уровень тревожности

PubMed: сон под утяжеленным одеялом снижает уровень тревожности

Китайские ученые подтвердили, что сон под утяжеленным одеялом может снижать уровень тревожности, а также стабилизировать состояние людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройствами аутистического спектра.

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