PubMed: сон под утяжеленным одеялом снижает уровень тревожности

Китайские ученые подтвердили, что сон под утяжеленным одеялом может снижать уровень тревожности, а также стабилизировать состояние людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройствами аутистического спектра.
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