В Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили в медицинское учреждение гражданина, получившего сильное переохлаждение

Инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Ртищевский» Саратовской области лейтенанты полиции Евгений Малютин и Даниил Федоров находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о том, что в одном из дворов города Ртищево в автомобиле на пассажирском месте находится мужчина, предположительно в бессознательном состоянии.
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