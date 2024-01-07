В Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили в медицинское учреждение гражданина, получившего сильное переохлаждение

Инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Ртищевский» Саратовской области лейтенанты полиции Евгений Малютин и Даниил Федоров находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о том, что в одном из дворов города Ртищево в автомобиле на пассажирском месте находится мужчина, предположительно в бессознательном состоянии.