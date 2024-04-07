Юлиана Слащева: Главная традиция отечественной анимации — доброта

8 апреля отмечается День российской анимации. Эта дата установлена в честь выхода первого отечественного мультфильма «Прекрасная Люканида, или война усачей и рогачей» режиссера и биолога Владислава Старевича.
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