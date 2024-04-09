Непростое дело: в России начнут обучать профессии няни

В учебных заведениях начнут готовить профессиональных нянь. Как выяснили «Известия», это будет отдельная образовательная программа, которая поможет вытеснить с рынка недобросовестных специалистов и сделает эту сферу более прозрачной.
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