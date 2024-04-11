ВС России за два года уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ

За два года силы противовоздушной и противоракетной обороны РФ уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения украинских Вооруженных сил, включая самолеты, ракеты, дроны и противорадиолокационные системы.
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