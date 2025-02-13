«Зима в Москве»: чем заняться в столичных парках в выходные

В субботу и воскресенье, 15 и 16 февраля, в столичных парках в рамках проекта «Зима в Москве» можно будет заняться спортом, покататься на коньках, увидеть выступления фигуристов, побывать на концертах и даже научиться рисовать чаем.
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