В Новосибирской области изъяли полторы тонны молочных фальсификатов

Больше всего нарушений выявили в производстве сливочного масла. Всего отозваны были 25 партий.Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области выявили во втором квартале 2024 года больше полутора тонн фальсифицированных молочных продуктов на полках магазинов региона.