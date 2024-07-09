В Новосибирской области изъяли полторы тонны молочных фальсификатов

Больше всего нарушений выявили в производстве сливочного масла. Всего отозваны были 25 партий.Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области выявили во втором квартале 2024 года больше полутора тонн фальсифицированных молочных продуктов на полках магазинов региона.
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