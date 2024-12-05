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Китай

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Мажилис парламента Казахстана ратифицировал соглашения о свободной торговле и о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром

Астана, 4 декабря /Синьхуа/ -- Депутаты Мажилиса /нижней палаты/ парламента Казахстана на пленарном заседании в среду ратифицировали соглашения о свободной торговле и о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом /ЕАЭС/ и Сингапуром.

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