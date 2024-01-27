Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Салат из свеклы, капусты и моркови

Салат из свеклы, капусты и моркови

Хочу поделиться простым, но очень вкусным рецептом салата из свеклы, капусты и моркови. Прекрасное блюдо, которым можно радовать близких круглый год!Для нашего салата нам потребуется: капуста белокочанная - 250 г; 0,5 ч.

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